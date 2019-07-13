Сомнолог рассказал, сколько часов сна нужно человеку

Эксперт раскрыл секрет здорового сна.

У каждого человека есть своя норма часов сна. Об этом RT рассказал врач-сомнолог Александр Пальман.

Он отметил, что средняя продолжительность сна составляет 7-8 часов, однако для кого-то это может показаться недостаточным или наоборот избыточным. Таких людей называют "короткоспящие" и "длинноспящие" соответственно. Редкий недосып можно компенсировать большим количеством сна в выходные, но этот не должно входить в привычку.

Сомнолог также отметил, что если человек испытывает избыточную сонливость, ему необходимо обратится к врачу. Такое состояние называется гиперсомния, а ее причинами могут быть разные проблемы — от депрессии и до обструктивного апноэ сна.

Видео: Ютуб/Wah!Banana