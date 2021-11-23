Skoda показала обновленный кроссовер Skoda Karoq 2022

Модель официально будет презентована публике 30 ноября.

Автомобильный производитель Skoda показал обновленный кроссовер Skoda Karoq 2022 модельного года. Тизер новинки опубликован на официальном YouTube-канале компании. Известно, что транспортное средство получит более широкую решетку для радиатора, а также переработанные фонари и зауженные фары. Разработчики предусмотрели в машине полностью светодиодные матричные фары, в которых внедрена другая компоновка блоков.

Напомним, что рестайлинговый вариант кроссовера Skoda Karoq будет показан 30 ноября во время презентации. Действующее поколение автомобилей данной модели на российском авторынке можно приобрести по стоимости от 1,6 млн рублей.

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Фото и видео: YouTube / ŠKODA