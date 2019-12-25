Skoda и Honda столкнулись на перекрестке Савушкина и Туристской

Водители практически не пострадали.

В субботу утром, 11 июля, Skoda и Honda столкнулись на перекрестке улицы Савушкина и Туристской улицы. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы рассказали, что водители практически не пострадали: "сидят ждут сотрудников". По фотографии можно предположить, что у автомобилей повредились передние двери.

Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.

Ранее мы писали, что две машины столкнулись на перекрестке Дачного и Новаторов.

Фото: vk.com/spb_today