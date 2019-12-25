Две машины столкнулись на перекрестке Дачного и Новаторов

Столкновение произошло на пустой дороге.

В субботу утром, 11 июля, две машины столкнулись на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Новаторов. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы рассказали, что водители живы, а также подчеркнули, что ДТП произошло на "практически пустой дороге". На фотографиях видно, что у автомобилей сильно повреждены передние колеса и капот.

Причины случившегося на данный момент выясняют сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что грузовик придавил полицейскую машину в ходе жесткого ДТП в Сертолово.

Фото: vk.com/spb_today