Две машины столкнулись на перекрестке Дачного и Новаторов

В субботу утром, 11 июля, две машины столкнулись на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Новаторов. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Очевидцы рассказали, что водители живы, а также подчеркнули, что ДТП произошло на "практически пустой дороге". На фотографиях видно, что у автомобилей сильно повреждены передние колеса и капот.
Причины случившегося на данный момент выясняют сотрудники ДПС.
Ранее мы писали, что грузовик придавил полицейскую машину в ходе жесткого ДТП в Сертолово.
Фото: vk.com/spb_today
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