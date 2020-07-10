Грузовик придавил полицейскую машину в ходе жесткого ДТП в Сертолово

Всего в аварии оказались задействованы 5 машин.

В пятницу, 10 июля, на Выборгском шоссе в Сертолово произошла массовая авария с участием полицейской машины. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По предварительным данным, крупное ДТП произошло примерно в 14:00. Два грузовика не поделили дорогу - в результате один из них подмял под себя служебный автомобиль инспекторов, а второй оказался в кювете.

Кроме того, пострадали две легковые машины. Так, у проезжавшего мимо "Volkswagen" разбит бампер, а "Toyota" сильно повредила капот.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее мы рассказали о том, что пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на "зебре" на набережной Обводного канала.

Фото: ВКонтакте / spb_today