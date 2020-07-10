Грузовик придавил полицейскую машину в ходе жесткого ДТП в Сертолово

В пятницу, 10 июля, на Выборгском шоссе в Сертолово произошла массовая авария с участием полицейской машины. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".
По предварительным данным, крупное ДТП произошло примерно в 14:00. Два грузовика не поделили дорогу - в результате один из них подмял под себя служебный автомобиль инспекторов, а второй оказался в кювете.
Кроме того, пострадали две легковые машины. Так, у проезжавшего мимо "Volkswagen" разбит бампер, а "Toyota" сильно повредила капот.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ранее мы рассказали о том, что пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на "зебре" на набережной Обводного канала.
Фото: ВКонтакте / spb_today
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