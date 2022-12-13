Для завершения ремонта Складской улицы в Петербурге найден подрядчик

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" расторгнула контракт с предыдущим подрядчиком.

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" (ДТС) объявило итоги конкурса по финальному этапу капитального ремонта Складской улицы в Невском районе. Начальная цена контракта, который заключат с новым подрядчиком АО "СтройИнвест", составит 487,8 млн рублей.

Отметим, что ДТС уже находила исполнителя для проведения работ в лице ЗАО "Трест". Организации было предложено 227,5 млн рублей, однако позже, за 1,5 года до начала работ, контракт расторгнули. В новом техзадании добавили еще несколько видов работ.

АО "СтройИнвест" должно сдать готовый объект к 15 декабря 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что мост через реку Яндеба в Ленобласти отремонтируют за 213 млн рублей.

Фото: Piter.TV