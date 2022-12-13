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Мост через реку Яндеба в Ленобласти отремонтируют за 213 млн рублей
Сегодня, 14:39
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Мост через реку Яндеба в Ленобласти отремонтируют за 213 млн рублей

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Переправа будет готова к началу ноября 2024 года.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" выбрало подрядчика для проведения ремонтных работ на мосту через реку Яндеба, который является частью трассы А-215 "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок" в Подпорожском районе. Как выяснил Piter.TV из данных ЕИС, контракт за 212,9 млн рублей будет заключён с ООО СК "Балтийский берег".

Исполнителю предстоит провести демонтаж устаревших конструкций переправы, а затем установить на мосту новые опоры, пролетные строения и мостовое полотно. Кроме того, ремонт коснётся локальных очистных сооружений, асфальтобетонных подходов и конусов укреплений.

На время работ по трассе будет организовано временное движение. Завершить мероприятия необходимо до 5 ноября 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге затянулся поиск подрядчика для строительства мукомольного комбината.

Фото: Pxhere

Теги: госзакупки, ленинградская область, мост, подпорожский район
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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