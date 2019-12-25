Петербург обогнал Москву по темпам развития складов

Только за первые 6 месяцев 2022 года на рынок были выведены к новых объекта формата self-storage.

За период с января по июнь 2022 года в Северной столице появилось 4 новых склада формата self-storage. В целом за полгода Петербург в первый раз обогнал Москву по темпам подобных предложений, сообщает Knight Frank St. Petersburg.

Отметим, что 2 склада, введённых за I полугодие, принадлежат компании Prostor. В общей сложности организация располагает 15,6 тыс. м2 арендного пространства, что составляет 38% от общей площади, пригодной для нужд аренды в городе. На территории Петербурга действуют 16 складских операторов, которые владеют 25 объектами self-storage.

На данный момент цена аренды подобного пространства в среднем составляет 1 549 рублей на кв. м. в месяц. Таким образом, произошло подорожание — в прошлом году показатель составлял 1 369 рублей на квадратный метр в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге заработает московская сеть складов для личных вещей.

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