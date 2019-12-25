В Петербурге заработает московская сеть складов для личных вещей

Первый объект откроется в промзоне Парнас.

Московская сеть "Альфасклад" откроет в Северной столице свои объекты для хранения частных вещей. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ СПБ" со ссылкой на коммерческого директора компании Станислава Селезнева.

Известно, что самый первый склад в Петербурге откроется в промзоне Парнас в 1-м Верхнем переулке. Там выделено 1 тыс. кв.м. площади, позже ее планирует расширить до 6 тыс. кв.м.

Как добавил глава отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка, аренда площадей в промзоне Парнас оценена в 500 рублей за кв. м. По его данным, реконструкция площадки будет стоить около 150 млн рублей.

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