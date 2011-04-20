Компания Solopharm построит логистический центр в Петербурге

Введение в эксплуатацию намечено уже на 2023 год.

Фармацевтическая компания Solopharm заключила сделку по созданию нового логистического центра в Северной столице. Исполнителем станет холдинг "Первая мебельная фабрика", сообщает "Коммерсантъ-СПБ" со ссылкой на гендиректора подрядчика Александра Шестакова.

Склад будет занимать около 15 тыс. кв.м. прямо у завода Solopharm. Введение объекта планируется в 2023 году. На данный момент компания держит в аренде склад, который был построен в рамках инвестпрограммы по расширению производства. В общей сложности на него выделено 24 млрд рублей.

При текущей стоимости строительства может быть заявлена более высокая ставка аренды — на уровне 900 рублей за "квадрат" в месяц, включая НДС и операционные расходы. Филипп Чайка, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate

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Фото: pharmmedprom.ru