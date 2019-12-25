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Склад для НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе оценён в 40 млн рублей
Сегодня, 14:47
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Склад для НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе оценён в 40 млн рублей

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Весь комплекс работ нужно завершить до конца текущего года.

ГБУ "СПб НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе" объявило тендер на проведение первого этажа корпуса №4 под размещение склада для хранения резерва медицинского имущества. Начальная цена контракта составляет 38,9 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Подрядчик займётся отделочными и перепланировочными работами, а также перекладкой трубопроводов, систем вентиляции и кондиционирования. Весь комплекс работ нужно завершить до конца текущего года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 31 июля.

Ранее мы сообщили о том, что ещё на двух станциях петербургского метро готовятся ввести ограничения.

Фото: Piter.TV 

Теги: госзакупки, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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