Сейчас скидка действует на 124 правонарушения из более 1800.

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП. Проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Документ в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой. Исключением станут грубые административные и отдельные правонарушения в области дорожного движения. К грубым относят те, которые характеризуются повышенной степенью общественной вредности.

Особый порядок половинного штрафа распространится на 1000 проектируемых составов. Сейчас же система "дисконта" предусмотрена для 124 из более 1800 правонарушений. Этот показатель достигает семи процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами.