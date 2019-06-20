Скидку 50% получили петербуржцы на оплату штрафов за парковку во дворах

За текущий год вынесли свыше 17 тыс. штрафов за неправильную парковку во дворах на сумму 188 млн рублей.

Петербуржцы могут оплатить административные штрафы за нарушение парковки во дворах со скидкой в 50%. Об этом 1 ноября рассказали в пресс-службе Смольного.

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий поручил согласовать с Минэкономразвития РФ эту скидку для применения в городе. Так, выплатить штраф со скидкой можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу.

Добавим, что за текущий год вынесли свыше 17 тыс. штрафов за неправильную парковку во дворах на сумму 188 млн рублей.

Ранее со вторника заработает зона платной парковки в Адмиралтейском районе. В зону платной парковки вошли территории МО "Адмиралтейский округ", МО "Семеновский", МО "Сенной округ", МО "Коломна", МО "Измайловское" и МО "Екатерингофский".

Фото: Piter.tv

