Со вторника заработает зона платной парковки в Адмиралтейском районе

В зону платной парковки вошли территории МО "Адмиралтейский округ", МО "Семеновский", МО "Сенной округ", МО "Коломна", МО "Измайловское" и МО "Екатерингофский".

В Петербурге с 1 ноября заработает платная парковка в Адмиралтейском районе. На улицах района оборудовали 11 тыс. парковочных мест – поставили паркоматы, дорожные знаки, нанесли разметку.

В зону платной парковки вошли территории МО "Адмиралтейский округ", МО "Семеновский", МО "Сенной округ", МО "Коломна", МО "Измайловское" и МО "Екатерингофский".

Отметим также, что в 2023 году к зоне платной парковки планируется присоединить Василеостровский и Петроградский районы.

Напомним, платные парковки принесли 540 млн рублей в бюджет Петербурга. По словам Ваньчкова, деньги поступают напрямую в бюджет Петербурга, минуя любые коммерческие организации. Стоимость часа платной парковки составляет 100 рублей. Штраф за парковку без оплаты составляет три тысячи рублей. И тех, кто не оплачивает парковку, как добавил Ваньчков, в процентном отношении становится меньше.

Ранее хозяев авто с закрытыми номерам на платных парковках будут наказывать. В городе разработали три способа борьбы с такими нарушениями. Первый способ – изменить Кодекс административных правонарушений. В документе пропишут ответственность автовладельца за нечитаемые или отсутствующие номера в зоне платной парковки. Второй способ – рассматривать авто с закрытыми номера как угрозу безопасности – такие машины будут эвакуировать. В качестве третьего способа может быть рассмотрен опыт Казани с установкой блокираторов на колёса. Самым действенным способом, считает Дмитрий Ваньчков, может стать внесение изменений в Кодекс административных правонарушений.

Фото: Piter.tv

