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В Левашово в заброшенном здании нашли скелетированные останки
Сегодня, 10:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Левашово в заброшенном здании нашли скелетированные останки

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Останки направили в морг для установления личности погибшего.

В поселке Левашово в заброшенном здании нашли скелетированные останки человека. Об этом стало известно Piter.tv.

Скелет обнаружили в заброшенном здании на улице Горской. Определить внешне пол, возраст не представляется возможным. Останки направили в морг для установления личности погибшего.

В начале июля в Гатчине в парке "Сильвия" нашли останки 30 человек. Из архивных источников получена информация о том, что в период немецкой оккупации с октября 1941-го по январь 1944 года в городе Гатчине дислоцировался штаб немецкой полиции безопасности и СД.

Фото: Piter.tv

Теги: левашово, скелет, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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