На трассе "Скандинавия" скончался 81-летний водитель Nissan

Он совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 24 октября, около 13:30 на 81 км автодороги "Скандинавия" вне населенного пункта 81-летний водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail, по неустановленной причине на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения.

Водитель скончался на месте происшествия.

В аварии в Лужском районе пострадал восьмилетний пассажир Volkswagen Passat.

Фото: МВД по СПб и ЛО