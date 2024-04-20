Скандал с электросамокатом в Петербурге обернулся нулевой компенсацией для пострадавшей

Пострадавшая в петербургском ДТП не смогла доказать принадлежность самоката компании и взыскать деньги.

Подробности судебного разбирательства показали, что петербурженке не удалось подтвердить принадлежность электросамоката к конкретной кикшеринговой компании, что стало ключевым основанием для отказа в выплатах.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда несовершеннолетний подросток, управляя электросамокатом, сбил женщину на улице. Пострадавшая получила травмы средней тяжести и после госпитализации решила обратиться в суд. В иске она указала, что самокат якобы был предоставлен в аренду крупной кикшеринговой фирмой, которая, как утверждала женщина, допустила доступ несовершеннолетнего к технике без соответствующего контроля.

Женщина заявила, что после ДТП у нее выявили неизлечимое заболевание, из-за которого она вынуждена постоянно принимать обезболивающие препараты. Она потребовала от компании компенсацию в размере "два миллиона рублей" за моральный вред, а также "45 тысяч рублей" на лечение.

Выборгский районный суд завершил рассмотрение, установив отсутствие доказательств принадлежности электросамоката конкретной фирме. Свидетель сообщил лишь, что устройство могло быть "желто-серым", но точных данных о модели и операторе не привел. В системе аренды не обнаружили записей о поездке, а камеры видеонаблюдения на месте происшествия отсутствовали. На основании этих обстоятельств суд отказал в удовлетворении требований пострадавшей.

Фото: unsplash (Yiting He)