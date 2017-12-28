Скандальное видео из Китая: В пятизвездочных отелях горничные моют посуду туалетным ершиком

Китайский репортер прошел стажировку, чтобы разоблачить недобросовестных работников 5-звездочных отелей.

Жуткий скандал разгорелся в Китае после публикаций одного из репортеров.

Сообщается, что для того чтобы показать недобросовестную работу горничных в дорогих отелях, журналист прошел стажировку в нескольких отелях, которым присвоено 5 звезд. В эпицентре скандала оказались три отеля: Shangri-LA, Sheraton и Kempinski. На кадрах видео горничные одним полотенцем вытирают столы, раковины, посуду, мусорные ведра и унитазы. Полотенца смачивают в унитазах. А ершиками для унитазов моется сам санузел, пепельницы и чашки.

К слову сказать, номера в этих отелях стоят от 100 до 400 долларов за сутки. Это видео дошло и до властей. Ведется проверка.

Недавно Piter.TV сообщал, что застрявших в Китае туристов кормят объедками.

Видео: YouTube/BBBoymax