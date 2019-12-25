Бизнесмен Александр Машкевич раскрыл секрет-скандал, на котором держится конъюнктура политических и социально-экономических взаимоотношений Израиля и стран Евразии сегодня.

Согласно опросу, проведенному Евро-Азиатским еврейским конгрессом (ЕАЕК), 83% этнических евреев проявляют интерес к событиям, происходящим в Израиле. Скандал то и дело возникает в кругах диаспор по всему миру, и евразийский континент не стал исключением. Бывший президент Евро-Азиатского еврейского конгресса Александр Машкевич считает, что здесь стоит рассмотреть сами отношения как в политическом, экономическом, так и социальном аспектах между Израилем и странами Евразии.

Израиль и Россия: политико-экономический диалог и культурный обмен

Бизнесмен говорит, что нужно обратить внимание на особенности этого сотрудничества: во-первых, демографическая сторона вопроса, ведь на израильских землях проживает многочисленная община русской национальности, а во-вторых, нетрадиционный сценарий развития взаимной торговли. Машкевич Александр Антонович как опытный экономист замечает, что экспортный потенциал России в отношении Израиля заключается в поставках алмазов, в то время как в номенклатуру израильского вывоза в РФ составляют, в основном, овощи и фрукты.

Кроме того, в контексте взаимоотношений двух стран, подчеркивает Александр Машкевич, что 1/10 частью иностранцев, пребывающих в Тель-Авиве и других туристических городах Израиля, являются россияне. Всё из-за потрясающих воображение достопримечательностей, в том числе природных, которые вызывают среди приезжих настоящий культурный скандал в хорошем смысле этого слова.

Александр Машкевич, получивший, к слову, "тошав хозер" – национальное удостоверение "вернувшегося гражданина" – и проживающий в данное время в Тель-Авиве, отмечает, что усилия ЕАЕК в отношении трех перечисленных особенностей сотрудничества между Израилем и странами Евразии, в частности, Россией, трудно переоценить, так как общественная организация занимается "строительством" культурного моста между их народами. А, как известно, взаимное культурное обогащение неизбежно приводит и к диалогу в социально-экономическом аспекте. И наоборот.

Машкевич Александр Антонович также сообщает, что Россия и Израиль активно ведут переговоры по установлению зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), где РФ является доминирующей страной, что в некоторых высоких кабинетах по всему миру порой вызывает внутренний, кулуарный скандал среди чиновников – сторонников полярных политических партий. Однако, говорит Александр Машкевич, не стоит забывать и о других странах, входящих в ЕврАзЭС – это Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь, которые также важны в налаживании взаимоотношений с Израилем.

Казахстанско-израильское сотрудничество: политика

Политическому диалогу в виде дипломатических отношений между государством Израиль и Республикой Казахстан исполнилось 29 лет. За это время, вспоминает Александр Машкевич, прошли особо важные встречи израильских послов с казахстанскими политиками, одна из которых была посвящена обсуждению социально-экономическим отношениям и переезду израильского посольства в столицу Астану (сейчас, город Нур-Султан), также состоялись визиты ныне покойного президента Израиля Шимона Переса как в последней должности, так и в роли министра иностранных дел.

Стоит отметить, что Александр Антонович Машкевич, создавший Еврейский конгресс Казахстана, также поспособствовал развитию культурного сотрудничества между странами, несмотря на то, что в общественности хотел было начаться скандал, из-за того, что меценат был занят президентством в Евро-Азиатском еврейском конгрессе (ЕАЕК), однако мультизадачность, как известно, отнюдь не чужда олигархам. Поэтому, нужно признать, что частные лица заботятся не только о капитале, но и своей земной миссии. Так, Александр Машкевич избирался президентом благотворительной организации "Керен ха-Йесод". Кроме того, бизнесмен по роду основной деятельности по сей день содействует развитию религиозного диалога между мусульманами и иудеями, а также помогает большими финансовыми вложениями еврейским общинам не только Казахстана, но и всего мира.

Несмотря на то, что в политологических кругах принято считать, что Израиль активно стремится наладить связи с Казахстаном и другими центрально-азиатскими странами из-за участия в Новой Большой игре, которая постоянно вызывает скандал на политической арене, чтобы иметь контроль над природными богатствами ЦА стратегического назначения, Машкевич Александр Антонович утверждает, что геополитика в любом случае не должна влиять на культурный обмен между регионами.

В 2011 году сумма всех купленных и проданных товаров между государством Израилем и Республикой Казахстан составила 1,544 миллиарда долларов США.

Казахстанско-израильское сотрудничество: экономика и культура

Государство Израиль является экспортером в Казахстан техники, лекарственных препаратов, производственных машин и оборудования, и продуктов сельскохозяйственного назначения, в то время как сам импортирует оттуда пшеницу особого сорта и разные металлы. Как говорит Машкевич Александр, казахстанско-израильские отношения имеют огромный потенциал для роста благодаря совместных финансовым проектам, которые уже зарекомендовали себя на рынке, несмотря на экономический кризис и связанный с этим политический скандал, а также повышению квалификации казахстанских врачей в медицинских и фармацевтических учреждениях Израиля.

Бизнесмен Александр Машкевич также добавляет, что фундаментом любого вида сотрудничества между странами должна быть культура, поэтому различные фонды, открытые по его инициативе, а также финансируемые им проекты ЕАЕК являются важным фактором в развитии межрегиональных отношений. Тем более, что из истории известно, что во время ВОВ в Казахстан бежали и нашли свой второй дом более 8 500 евреев - это был настоящий демографический скандал, который, впрочем, прослеживался во всех советских странах.

Сегодня же в РК проживают более 3 300 людей, имеющих еврейские корни. Кроме того, Машкевич Александр Антонович сообщает, что в Казахстане функционируют более двадцати еврейских организаций и четырнадцать общеобразовательных школ для евреев.