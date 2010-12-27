Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ

Телеведущая подчеркнула, что журналисты не делают это специально.

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя призыв Владимира Путина не очернять Украину в российских СМИ, отметила, что журналисты никогда не делают это специально. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" глава государства заявил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику. Он упрекнул журналистов в том, что зачастую они поступают неправильно, выставляя "ближайшего соседа и братский народ" в невыгодном свете. Путин считает, что СМИ могут критиковать политиков, но не людей и страну.

Ранее мы писали, что Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова про вечернего мудозвона.

Фото: Instagram / olgaskabeeva