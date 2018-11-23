Ситуацию на дорогах утром в Петербурге оценили в 4 балла

В час-пик сервис "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию в 5-6 баллов.

Утром во вторник, 2 февраля, петербуржцам пришлось постоять в заторах. Так, сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в 8 утра на 5 "желтых" баллов, а в 9 утра – на 6 баллов.

Ситуация на дорогах осложнилась погодными условиями: из-за гололеда и снега в Петербурге произошло несколько аварий. Столкновения зафиксировали на Приморском проспекте, у Благовещенского моста, на Ивановской улице, проспекте Стачек, Софийской улице, возле Балтийского вокзала, на Заневском проспекте, у станции метро "Пролетарская", на проспекте Косыгина и улице Руставели.

Проспект Энгельса, Парашютная улице, Шафировский и Пискаревский проспекты, улица Коллонтай и Якорная улица, Ленинский, Витебский, Московский и Комендантский проспекты "покраснели".



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Фото: Piter.TV