В три часа дня пробки в Петербурге достигли 7 баллов

Не дожидаясь час-пик, дороги города "покраснели".

В понедельник, 27 декабря, около двух часов дня дорожную ситуацию в Петербурге оценили на 7 баллов. В районе трех часов дня ситуация усугубилась на один балл. Через час прогнозируется 9-10 баллов.

Большая часть покрасневших магистралей сконцентрирована в центре города. Вероятно, заторы начались до час-пика из-за непогоды, ремонтных работ и ДТП.

Непростая ситуация замечена у Финляндского вокзала, на Каменноостровском проспекте, улице Профессора Попова, набережной Адмирала Лазарева, Свердловской набережной, Университетской набережной, Суворовском проспекте, части Московского шоссе и других.

Фото: Яндекс.Карты; Piter.tv