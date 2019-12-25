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В три часа дня пробки в Петербурге достигли 7 баллов
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В три часа дня пробки в Петербурге достигли 7 баллов

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Не дожидаясь час-пик, дороги города "покраснели".

В понедельник, 27 декабря, около двух часов дня  дорожную ситуацию в Петербурге оценили на 7 баллов. В районе трех часов дня ситуация усугубилась на один балл. Через час прогнозируется 9-10 баллов.

Большая часть покрасневших магистралей сконцентрирована в центре города. Вероятно, заторы начались до час-пика из-за непогоды, ремонтных работ и ДТП.

Непростая ситуация замечена у Финляндского вокзала, на Каменноостровском проспекте, улице Профессора Попова, набережной Адмирала Лазарева, Свердловской набережной, Университетской набережной, Суворовском проспекте, части Московского шоссе и других.

Фото: Яндекс.Карты; Piter.tv

Теги: дорожная ситуация, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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