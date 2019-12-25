Пьяного молчаливого рецидивиста задержали после убийства женщины в Сосново

Задержанный и убитая жили в одном доме.

Вечером 1 февраля в полицию позвонила жительница поселка Сосново. Как стало известно Piter.TV, заявительница рассказала об умершей в доме №17А по Речной улице женщине.

Прибывшая на место полиция обнаружила в указанном доме труп неработающей 59-летней жительницы поселка с колотыми ранениями в области груди и шеи. По горячим следам полицейские задержали пьяного 58-летнего мужчину, живущего в том же самом доме. Полиции задержанный ничего не пояснил, его доставили в отдел полиции. Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью, злостное хулиганство, хизение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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