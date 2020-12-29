Суд прекратил дело петербуржца, укусившего в ногу охранника Александровской больницы

Сотрудник больницы простил обидчика.

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Евгения Пермитина, который обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, в марте прошлого года Пермитин начал скандалить с охранником Александровской больницы, пока находился в приемном отделении на первом этаже. Мужчина пригрозил "прирезать" охранника, а затем вынул складной нож и ударил оппонента по шее, лицу и уху, что охранник воспринял как реальную угрозу. Кроме того, в пылу борьбы мужчины упали на пол, и Пермитин укусил противника за правую ногу и порезал под коленом вторую ногу. Все перечисленное вызвало у охранника кратковременное расстройство здоровья.

Потерпевший заявил в суде, что простил обидчика, поскольку тот извинился и загладил моральный вред. Претензий охранник к мужчине не имеет, поэтому суд, учитывая несудимость Пермитина, достигнутое примирение сторон и преступление небольшой тяжести прекратил дело.

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