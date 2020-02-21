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Ситуация вокруг санатория Украины с эвакуированными из КНР нормализовалась 

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После вчерашних стычек с полицией возле санатория жители восстанавливают заборы.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что ситуация вокруг санатория Украины с эвакуированными из КНР нормализовалась. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обстановка в Новых Санжарах, где размещены эвакуированные из Китая, в данный момент спокойная. При этом территорию все равно охраняют 300 сотрудников Нацгвардии. Кроме того, около 100 полицейских находятся в резерве.

Напоним, что местные жители недовольны тем, что в Новых Санжарах разместили эвакуированных туристов с подозрением на коронавирус. 

Ранее мы сообщали о том, что эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия проживания в Новых Санжарах.

Теги: новости россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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