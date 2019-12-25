В СЗТУ рассказали о ситуации на на российско-эстонской границе

Сейчас таможенники не наблюдают огромных очередей.

Представители Северо-Западного таможенного управления поделились информацией о текущей обстановке на границе Эстонии с Ленобластью. По данным таможенников, огромных очередей, которые фиксировали в начале месяца в связи с большим количеством украинских беженцев, больше нет. Об этом сообщает "Интерфакс".

По состоянию на утро 12 октября на въезд в контрольно-пропускной пункт "Ивангород" стояли только 3 фуры, а на выезд – 1 грузовик.

За сутки через эстонско-российскую границу проехали 450 легковых и 175 грузовых автомобилей в двух направлениях. При этом в первые дни октября въезд в прибалтийскую страну ожидали примерно 1,2 тыс. легковых машин и фур.

Ранее мы сообщили о том, что за сентябрь выборгские таможенники 38 раз пресекли незаконный провоз валюты.

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