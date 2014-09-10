Первый этап благоустройства сытного рынка завершится осенью

Концепция пространства будет повторять итальянские рыночные площади.

Уже осенью в Северной столице пройдёт первый этап благоустройства общественного пространства на территории Сытного рынка. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник".

Отмечается, что проект разработан студией "Нескучный сад" на финансовые вложения собственника. Как отмечает генеральный директор рынка Борис Элькин, глобальное строительство всё же решили перенести.

В ситуации неопределенности мы решили отложить проект капитального строительства, так как он несет большие риски и для нас, и для продавцов. Однако приводить рынок в порядок нужно начинать уже сейчас, поэтому мы нашли временное решение. Оно позволит улучшить качество среды, сохранить все арендные места и создать новые. Борис Элькин, гендиректор Сытного рынка

Согласно задумке, ларьки в пространстве заменят павильоны с двусторонними витринами. Также на рынке появится зона отдыха со скамейками, будут снесены все пришедшие в негодность конструкции. По зонированию рынок будет соответствовать структуре итальянских рыночных площадей: там будут торговать одеждой, свежими овощами и фруктами, также найдётся место для кафе и ретейла.

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Фото: ZECOMMS Agency