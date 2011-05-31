В Приоратском парке стартовали работы по расчистке озера Чёрное

До конца этого года будет завершен полный комплекс работ в Приоратском парке на озерах Чёрное, Филькино и ручье Безымянный.

В Приоратском парке начался второй этап комплексных работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети парков Гатчины – стартовали работы по расчистке озера Чёрное. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Общая площадь расчистки – 33,5 тыс. кв.м., планируется изъять порядка 12,7 тыс. кубометров донных отложений. Поднятые грунты помещают в фильтрующие геотекстильные тубы, после обезвоживания они будут транспортированы для размещения на лицензированные объекты переработки отходов. По завершению всех работ в парке будет проведено благоустройство территории.

До конца этого года будет завершен полный комплекс работ в Приоратском парке на озерах Чёрное, Филькино и ручье Безымянный. Общее завершение работ ­– 2024 год.

С 29 июля вход в парк музея-заповедника "Гатчина" стал платным.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти