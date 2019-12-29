Сити-менеджером Элисты выбрали бывшего главу ДНР

Ранее он исполнял обязанности главы города

Депутаты Элистинского городского собрания выбрали главой городской администрации полковника ДНР Дмитрия Трапезникова. Ранее он исполнял обязанности главы города.

На заседание, на котором было голосование, пришли 23 из 25 депутатов. Конкурсный отбор прошли четверо кандидатов. За кандидатуру полковника ДНР Трапезникова проголосовали 19 из 23 присутствующих депутатов.

Жители города могут быть недовольны этим решением. Ранее в Элисте проходили митинги, где требовали отставки Дмитрия Трапезникова. Горожане высказывали мнение, что управлять городом должны местные.

Глава республики Бату Хасиков призвал жителей "не выкрикивать лозунги". Он поддержал Трапезникова, назвал его хорошим антикризисным менеджером.

Ранее экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов.

Видео: YouTube / Министерство информации ДНР