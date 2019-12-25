В Петербурге затопило Ситцевую улицу

Водителям рекомендуют объезжать место разлива воды, если они не готовы к плаванию.

Поздно вечером 15 марта в Приморском районе Петербурга произошел потоп. Около 23 часов на Ситцевой улице образовалась гигантская лужа. Очевидцы опубликовали в сети фотографию с места происшествия.

На снимке видно, что на перекрестке разлилась настоящая река. Водителям порекомендовали объезжать опасное место, если они не готовы к плаванию.

В пресс-службе "Водоканала" подтвердили факт разлития воды. На место происшествия была отправлена аварийная бригада. Что произошло, не уточняется.

Ранее Байконурскую улицу временно перекрыли из-за прорыва трубы с холодной водой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Екатерина Круглова