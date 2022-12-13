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Систему беспроводной зарядки электрокаров представили в Петербурге
Сегодня, 16:51
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Систему беспроводной зарядки электрокаров представили в Петербурге

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Оборудование разработали сотрудники университета ИТМО и производитель зарядных станций "Яблочков".

Специалисты университета ИТМО совместно с петербургским производителем зарядных станций "Яблочков"презентовали совместную разработку –  систему беспроводной зарядки электромобилей в РФ. Об этом сообщила пресс-служба ИТМО. 

Благодаря оборудованию, провод больше не нужно будет подключать от зарядной станции. Беспроводной способ зарядки гораздо безопаснее, отметили разработчики. Они показали работу устройства на примере прототипа, мощность которого достигает 11 кВт. В состав модели входят 2 компактные коробки, между которыми расположено магнитное поле.

В дальнейшем устройство готовы оптимизировать, увеличив его общую мощность до 50 кВт.

Ранее в  комтрансе назвали самую загруженную платную стоянку Петербурга.

Фото: Пресс-служба ИТМО (Степан Лихачёв)

Теги: санкт-петербург, электрокары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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