В комтрансе назвали самую загруженную платную стоянку Петербурга

Популярность стоянки связывают с приростом внутреннего туризма.

Несмотря на расширение зоны платной парковки в Северной столице, прежние платные стоянки продолжают пользоватся популярностью. Как рассказал "Петербургскому дневнику" заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, самой востребованной у автомобилистов пока остаётся стоянка на Лиговском проспекте у Московского вокзала.

По словам чиновника, летом средняя заполняемость автостоянки увеличилась вдвое. Такую востребованность можно объяснитьь приростом внутреннего туризма в городе, при котором путешествия осуществляются не самолётом, а поездом. При этом на 7% уменьшилась заполняемость парковки на Греческой улице рядом с БКЗ "Октябрьский". В комтрансе связывают эти показатели со вторым расширением зоны платной парковки с 1 сентября 2022 года.

На стоянке, расположенной на площади Островского, с сентября заполняемость увеличилась в среднем на 35 процентов. На Казанской площади процент заполняемости немного уменьшился – примерно на 3 процента. Сезонный спад объясняется уменьшением туристической активности. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в марте протестируют поминутную парковку в Петербурге.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга