Безопасность на петербургских детских площадках будут обеспечивать системы видеонаблюдения

Запись с камер передаётся в государственную информационную систему АПК "Безопасный город", доступ к которой имеют правоохранители.

Смольный анонсировал новые меры безопасности на детских и спортивных площадках в Петербурге: локации, предназначенные для отдыха детей и взрослых, будут обеспечены общей системой видеонаблюдения. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Пилотный проект стартовал на придомовой территории дома №22 по Наличной улице на Васильевском острове. Запись с камер передаётся в государственную информационную систему АПК "Безопасный город", доступ к которой имеют правоохранители.

В рамках благоустройства удалось решить сразу две задачи – обеспечение комфортной локации для активного отдыха детей и взрослых, а также повышение уровня безопасности. Особенность проекта в том, что видеопоток с камер обрабатывается нейросетями, позволяющими повысить эффективность видеоаналитики. Станислав Казарин, вице-губернатор Петербурга

Видеозаписи обрабатывают специальные алогритмы, способные выявить такие нарушения, как неисправное состояние фонарей уличного освещения, переполнение урн мусором, вандализм, выгул собак на запрещённой для этого территории.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга взыскал 200 тысяч рублей с хулигана, избившего ребенка на Авиаконструкторов.

Фото: Piter.TV