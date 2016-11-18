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Суд Петербурга взыскал 200 тысяч рублей с хулигана, избившего ребенка на Авиаконструкторов
Сегодня, 14:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга взыскал 200 тысяч рублей с хулигана, избившего ребенка на Авиаконструкторов

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Петербургский суд назначил взыскание 200 тысяч рублей с мужчины, который избил ребенка из хулиганских побуждений на детской площадке.

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск в защиту интересов несовершеннолетнего в лице его законного представителя к мужчине о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на детской площадке на проспекте Авиаконструкторов. Из хулиганских побуждений он умышленно ударил несколько раз кулаками по голове ребенка. 

Согласно заявлению законного представителя мальчика, после этого случая у ребенка развились страхи, например, пострадавший боится взрослых и гулять на детских площадках, а также волнуется за младшего брата и свою жизнь. Заявитель оценил ущерб в 200 тысяч рублей.

Суд взыскал с обвиняемого указанную сумму. 

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, ударившего товарища по голове из-за телефона

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, смб, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Общество,

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