Суд Петербурга взыскал 200 тысяч рублей с хулигана, избившего ребенка на Авиаконструкторов

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск в защиту интересов несовершеннолетнего в лице его законного представителя к мужчине о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на детской площадке на проспекте Авиаконструкторов. Из хулиганских побуждений он умышленно ударил несколько раз кулаками по голове ребенка.
Согласно заявлению законного представителя мальчика, после этого случая у ребенка развились страхи, например, пострадавший боится взрослых и гулять на детских площадках, а также волнуется за младшего брата и свою жизнь. Заявитель оценил ущерб в 200 тысяч рублей.
Суд взыскал с обвиняемого указанную сумму.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, ударившего товарища по голове из-за телефона
Фото: Piter.TV
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