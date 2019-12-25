Система водоотведения Петербурга справилась с осадками, принесенными циклоном "Кийан"

Основной фронт циклона "Кийан" пришел в 10 часов утра.

В понедельник, 13 сентября, в Петербурге и пригородах прошли дожди, местами – сверхрасчетные ливни. Основной фронт циклона "Кийан" накрыл город в 10 часов утра. Дожди начались в северных районах города, а затем пошли на юг. Самая высокая интенсивность дождя с превышением расчетных значений наблюдалась на севере города в период с 12 до 13 часов дня.

В целом дожди шли более четырех часов. Несмотря на это система водоотведения успешно справилась с приемом дождевых осадков, заявили в "Водоканале". Сейчас в городе дежурят 67 специализированных бригад ГУП.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", самый высокий показатель осадков зафиксировали в Выборгском районе: 11,09 мм за 20 мин. при норме – 7,2 мм за 20 мин. Много осадков выпало в Приморском районе: 10,62 мм за 20 мин. Также локальные подтопления из-за переполнения сетей, не находящихся на баланке ведомства, возникли на станции метро "Площадь Восстания" у Московского вокзала.

При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 мин. возникает переполнение канализационной системы, через некоторое время система водоотведения принимает весь объем дождя.

Ранее мы писали, что петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды.

Фото: Piter.tv