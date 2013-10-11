Единую систему профориентации запускают в школах Ленобласти

Целью факультатива стало знакомство детей и подростков с достижениями страны в ряде отраслей экономики и освоение ими современного рынка труда для выбора профессиональной деятельности.

Со среды, 7 сентября в российских школах запустили новый факультативный курс "Россия — мои горизонты". В проекте участвует и 47-ой регион, где для школьников внедрили единую модель профориентации для учеников с 6 по 11 класс "Профминимум". ОБ этом информирует пресс-служба проекта "Билет в будущее".

Целью факультатива стало знакомство детей и подростков с достижениями страны в ряде отраслей экономики и освоение ими современного рынка труда для выбора профессиональной деятельности.

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероники Ребровой, новый курс поможет школьникам познакомиться с азами различных профессий и направлений деятельности, а также узнать о новых востребованных специальностях.

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Фото: Piter.TV