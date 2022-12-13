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Эксперты прокомментировали действие системы гарантийных поручительств в РФ
Сегодня, 13:28
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Эксперты прокомментировали действие системы гарантийных поручительств в РФ

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За счёт проекта финансируется поддержка новых рабочих мест.

В 2022 году при помощи системы гарантийных поручительств российским малым и средним бизнесом было привлечено почти 300 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры считают, что система может быть рассмотрена на только в контексте поддержки бизнеса, но и как инструмент для обеспечения льготных условий и создания новых рабочих мест. 

И когда кто-то пытается посчитать цену поддержки предпринимателей, то в итоговом результате обязательно должна учитываться и предотвращенная этой поддержкой безработица.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали предстоящие выборы в Турции.

Фото: Piter.TV

Теги: гарнатийные поручительства, мейстер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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