Эксперты прокомментировали действие системы гарантийных поручительств в РФ

За счёт проекта финансируется поддержка новых рабочих мест.

В 2022 году при помощи системы гарантийных поручительств российским малым и средним бизнесом было привлечено почти 300 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры считают, что система может быть рассмотрена на только в контексте поддержки бизнеса, но и как инструмент для обеспечения льготных условий и создания новых рабочих мест.

И когда кто-то пытается посчитать цену поддержки предпринимателей, то в итоговом результате обязательно должна учитываться и предотвращенная этой поддержкой безработица. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали предстоящие выборы в Турции.

Фото: Piter.TV