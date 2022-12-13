Эксперты прокомментировали действие системы гарантийных поручительств в РФ

В 2022 году при помощи системы гарантийных поручительств российским малым и средним бизнесом было привлечено почти 300 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".
Телеграмеры считают, что система может быть рассмотрена на только в контексте поддержки бизнеса, но и как инструмент для обеспечения льготных условий и создания новых рабочих мест.
И когда кто-то пытается посчитать цену поддержки предпринимателей, то в итоговом результате обязательно должна учитываться и предотвращенная этой поддержкой безработица.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали предстоящие выборы в Турции.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все