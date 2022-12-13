Эксперты прокомментировали предстоящие выборы в Турции

В скором времени в Турции пройдут выборы: они выпали на время после страшных землетрясений. Недавняя катастрофа, которая настигла восточную страну, может повлиять на исход голосования. Такую точку зрения выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Авторы поста считают, что позиция текущего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который действует из национальных интересов страны, вряд ли совпадёт с намерениями Запада по многим важным вопросам (например, относительно расширения НАТО).
По мнению телеграмеров, на выбор жителей страны во многом повлияет решение РФ с помощью Турции после катастрофы.
Ранее мы сообщили о том, что Судан одобрил план создания российской военно-морской базы.
Фото: Pxhere
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