Эксперты прокомментировали предстоящие выборы в Турции

На политический расклад могут повлиять недавно произошедшие сокрушительные землетрясения в стране.

В скором времени в Турции пройдут выборы: они выпали на время после страшных землетрясений. Недавняя катастрофа, которая настигла восточную страну, может повлиять на исход голосования. Такую точку зрения выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста считают, что позиция текущего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который действует из национальных интересов страны, вряд ли совпадёт с намерениями Запада по многим важным вопросам (например, относительно расширения НАТО).

По мнению телеграмеров, на выбор жителей страны во многом повлияет решение РФ с помощью Турции после катастрофы.

Ранее мы сообщили о том, что Судан одобрил план создания российской военно-морской базы.

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