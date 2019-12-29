Об этом заявил Российский футбольный союз.

Система VAR в первый раз будет использована на всех матчах тура РПЛ. Об этом заявили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Действие начнется с ближайшего 20-го тура первенства. Ранее глава лиги Сергей Прядкин заявил, что видеоповторы будут использоваться с первого тура РПЛ. Однако в сезоне 2019/2020 специалистам не удалось вовремя внедрить данную систему

В мировом футболе VAR применяется с 2017 года. Ее также частично использовали во время Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Ранее ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба "Енисей".

Фото и видео: Instagram/rfsruofficial

