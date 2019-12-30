Изучаются материалы, которые относятся к предыдущей администрации.

ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба "Енисей". Спецслужбы ведут расследование относительно деятельности бывшего руководства команды. Об этом заявили представители регионального министерства спорта. Информация поступила от "ТАССа".

Но пока речи о выемке документов и изъятия техники не идет прокомментировали чиновники

Напомним, что в ноябре 2019 года должность директора красноярской команды покинул Денис Рубцов. Сейчас пост занимает Алексей Ивахов. В сезоне 2018/2019 годов клуб впервые за свою историю принял участие в РПЛ. Однако спортсмены заняли последнюю строчку в таблице. В действующем сезоне клуб находится на 17-ом месте с 25 очками по результатам 25 игр.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян.

Видео: YouTube/Футбольный клуб Енисей