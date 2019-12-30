ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба "Енисей". Спецслужбы ведут расследование относительно деятельности бывшего руководства команды. Об этом заявили представители регионального министерства спорта. Информация поступила от "ТАССа".
Но пока речи о выемке документов и изъятия техники не идет
прокомментировали чиновники
Напомним, что в ноябре 2019 года должность директора красноярской команды покинул Денис Рубцов. Сейчас пост занимает Алексей Ивахов. В сезоне 2018/2019 годов клуб впервые за свою историю принял участие в РПЛ. Однако спортсмены заняли последнюю строчку в таблице. В действующем сезоне клуб находится на 17-ом месте с 25 очками по результатам 25 игр.
Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян.
Видео: YouTube/Футбольный клуб Енисей
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