Спецслужбы запрашивают ключи для дешифрования.

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян. Интернет-сервисы получили требования установить для этого специальное оборудование. Об этом сообщили в "Медузе" со ссылкой на текст одного из направленного ведомством письма.

Речь идет о данных, которыми владеют компании из реестра операторов распространения информации. Сейчас в данном списке находятся около 200 организаций. В перечень попали ресурсы "Авито", "Хабр", Rutube и другие. Этот процесс связан с действием "пакета Яровой".

У владельцев просят передать ключи для дешифровки. В Службе безопасности запрашивают круглосуточный доступ к IT-системам еще с лета 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что фигурантов дела "Сети" приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

