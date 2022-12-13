  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом

0 0

Вячеслав Гладков рассказал о разрушениях в регионе.

Российская система противовоздушной обороны сбила три ракеты над административным центром региона, а также Белгородским районом. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что один из обломков попал в жилой сектор города. В результате силы ВСУ нанесли определенные повреждения инфраструктуре.

Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место.

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Известно, что повреждены несколько домов в Белгородском районе. Руководитель района Владимир Перцев выехал на место событий. Мэр Белогорода Валентин Демидов добавил, что в результате падения обломка ракеты из людей никто не пострадал, но зафиксированы разрушения как в многоквартирных домах, так и частных домах.

Курский губернатор Старовойт сообщил о погибшем из-за обстрела ВСУ поселка Теткино.

Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, пво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии