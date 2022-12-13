Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Глава региона объяснил, что никто не пострадал и не погиб.

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области. Соответствующее заявление в видеообращении сделал глава российского региона Роман Старовойт. Чиновник отметил, что по предварительным данных от местных властей, никто из населения не погиб и не пострадал.

Сегодня был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. Подробности по разрушениям уточняются. Роман Старовойт, глава Курской области

Напомним, что представители ВСУ постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. На прошлой неделе противники вели артиллерийский обстрел объектов, находящихся в Курской области, а именно речь идет о международном автомобильном пункта пропуска "Крупец". В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Старовойт просит Путина помочь с восстановлением жилья после урагана.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт

