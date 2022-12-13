Старовойт просит Путина помочь с восстановлением жилья после урагана

В Курской области надеются получить 211 млн на восстановление разрушенной социнфраструктуры.

Гуьернатор Курской области Роман Старовойт попросил российского президента Владимира Путина помочь с восстановлением жилья в регионе после урагана, который прошел по территории в сентябре 2022 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления с главой государства на оперативном заседании с членами правительства. Местные власти надеются на выделение денежных средств, чтобы на них восстановить объекты социальной инфраструктуры и жилые здания. Общий ущерб составил порядка 355 миллионов рублей.

По формуле мы не можем претендовать на федеральную поддержку, потому что сумма не превышает 0,5% доходной части бюджета, а по линии Минстроя компенсируются затраты только по жилому фонду, то есть не пошли в расчет 211 млн. Роман Старовойт, глава Курской области

Роман Старовойт рассказал, что 18 сентября прошлого дома в Курской области прошел ураган, в результате которого пострадало 252 индивидуальных жилых дома, 15 многоквартирных домов и три объекта соцсферы. Речь идет о Льговской центральной районной больнице, среднеобразовательной школе и техническом колледже. Владимир путин попросил главу МЧС подтвердить предоставленные Курской областью цифры, а затем направить информацию в Минфин и Минстрой для оценки.

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Фото и видео: Kremlin.ru

