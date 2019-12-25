Сирийские ЗРК "Бук" впервые нанесли удар по израильским F-16

Об этом заявили два военных источника в Сирии.

Сирийские ЗРК "Бук-М2Э" впервые нанесли удар по израильским истребителям F-16.Об этом сообщили эксперты "Авиа-про". Журналисты ссылаются на сведения, полученные от двух местных источников. Согласно полученным сведениям, ракете не удалось нанести урон боевому самолету. F-16 отделался повреждениями фюзеляжа, когда боеголовка взорвалась в непосредственной близости к истребителю.

Власти Израиля не комментируют произошедшую атаку. Правительство страны не подтверждает, что сирийские военные смогли нанести урон самолету.

Вероятность того, что при нахождении боевого самолёта в радиусе разлёта поражающих элементов он уцелеет, практически равна нулю напомнил военный аналитик

Специалист добавил, что вероятность выживания самолета после попадания в него облака из поражающих элементов также стремится к нулю. В связи с этим аналитики сомневаются в достоверности сведений о том, что Сирии действительно удалось достигнуть истребителя Израиля.

Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы.