Сирены системы оповещения в Петербурге включат в 10:37

В среду, 3 марта, в Петербурге пройдет проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.
По всему Петербургу с 10:37 до 10:44 будут работать громкоговорители, сирены и другие средства оповещения. Также проверят телевизионные каналы и радиостанции.
Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления совершенствования оповещения населения.
МЧС
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Фото: pixabay
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