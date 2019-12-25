Сирены системы оповещения в Петербурге включат в 10:37

По всему Петербургу с 10:37 до 10:44 будудт работать громкоговорители, сирены и другие средства оповещения.

В среду, 3 марта, в Петербурге пройдет проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

По всему Петербургу с 10:37 до 10:44 будут работать громкоговорители, сирены и другие средства оповещения. Также проверят телевизионные каналы и радиостанции.

Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления совершенствования оповещения населения. МЧС

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