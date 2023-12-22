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В Пушкине пройдет "Сиреневый день"
Сегодня, 17:50
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В Пушкине пройдет "Сиреневый день"

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Праздник состоится 1 июня.

В субботу, 1 июня, в Пушкине пройдет  "Сиреневый день". С 11 до 17 часов на трех площадках города пройдут праздничные мероприятия. Гостей будут ждать  в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы", у павильона "Белая башня" и в историческом комплексе "Императорская ферма". Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Царское Село". 

В полдень стартуют концертная программа в стиле ретро и пленэр. В 15 часов начнётся посадка огорода с лекцией главного хранителя парков музея-заповедника "Царское Село" Ольги Филипповой.

Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Главным событием праздника станет  дефиле модного дома "Татьяна Парфенова". Горожане смогут увидеть новую коллекцию "Лето всегда с тобой". Гости прогуляются по оранжерейному комплексу, который обычно закрыт. Кроме того, запланированы лекции, мастер-классы, вкусная дегустация и многое другое. 

Ранее мы писали, что на Исаакиевской площади появился сад-трансформер.

Фото: Pxhere

Теги: сиреневый день, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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