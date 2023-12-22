Праздник состоится 1 июня.

В субботу, 1 июня, в Пушкине пройдет "Сиреневый день". С 11 до 17 часов на трех площадках города пройдут праздничные мероприятия. Гостей будут ждать в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы", у павильона "Белая башня" и в историческом комплексе "Императорская ферма". Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Царское Село".

В полдень стартуют концертная программа в стиле ретро и пленэр. В 15 часов начнётся посадка огорода с лекцией главного хранителя парков музея-заповедника "Царское Село" Ольги Филипповой. Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Главным событием праздника станет дефиле модного дома "Татьяна Парфенова". Горожане смогут увидеть новую коллекцию "Лето всегда с тобой". Гости прогуляются по оранжерейному комплексу, который обычно закрыт. Кроме того, запланированы лекции, мастер-классы, вкусная дегустация и многое другое.

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