Сад украшают розы, вейгела, самшит, рододендроны, лаванда.

Сегодня, 27 мая, на Исаакиевской площади появился сад-трансформер. Он находится около Мариинского дворца. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

В День города состоялась церемония открытия прогулочного пространства. Сад украшают розы, вейгела, самшит, рододендроны, лаванда. В тени лип, кленов и туи горожане могут спрятаться от солнца. Любоваться растениями жители и гости города смогут до осени.

К празднику на площади Искусств отмыли памятник Пушкину. Специалисты просушили объект, и затем реставраторы выполнили консервацию синтетическим воском.

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Фото: Piter.tv