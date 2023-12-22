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На Исаакиевской площади появился сад-трансформер
Сегодня, 14:49
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На Исаакиевской площади появился сад-трансформер

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Сад украшают  розы, вейгела, самшит, рододендроны, лаванда.

Сегодня, 27 мая, на Исаакиевской площади появился сад-трансформер. Он находится около Мариинского дворца. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике"

В День города состоялась церемония открытия прогулочного пространства. Сад украшают  розы, вейгела, самшит, рододендроны, лаванда. В тени лип, кленов и туи горожане могут спрятаться от солнца.  Любоваться растениями жители и гости города смогут до осени.

К празднику на площади Искусств отмыли памятник Пушкину.  Специалисты просушили объект, и затем реставраторы выполнили консервацию синтетическим воском.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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