Сыновья Краско торгуют подробностями госпитализации отца за 20 тыс. рублей

94-летний Иван Краско в реанимации.

Сыновья петербургского актера Ивана Краско, находящегося в тяжелом состоянии в больнице, предлагают СМИ платные интервью о здоровье отца по 20 тыс. руб.. Об этом сообщает "КП Санкт-Петербург".

94-летний артист был госпитализирован в истощенном состоянии после отказа от еды и воды. Младшие сыновья Краско – 22-летний Федор и 21-летний Иван – установили плату за любую информацию о его здоровье.

Бывшая жена актера Наталья Вяль подтвердила, что Краско находится в сознании, но не может самостоятельно питаться. Сиделка артиста заявила, что семья запретила ей комментировать ситуацию бесплатно.

Ранее сам Краско признавал, что его окружение неоднократно продавало СМИ ложные истории из его жизни. Сейчас актер практически не выходит на связь – его телефон отключен, а состояние здоровья ухудшается из-за возрастных заболеваний.

Ранее сообщалось, что 94-летнего актера Ивана Краско госпитализировали из Ленобласти.

Фото: кадр из фильма "Красные пчелы" (1972)