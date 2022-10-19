"Состояние тяжелое": 94-летнего актера Ивана Краско госпитализировали из Ленобласти

Бывший арт-директор сообщил о проблемах с размещением актера в доме престарелых

Народного артиста России Ивана Краско доставили в больницу с дачи в поселке Грузино Ленинградской области. Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на бывшего арт-директора актера Вячеслава Смородинова, "ему требуется круглосуточный медицинский уход".

Врачи оценивают состояние 94-летнего артиста как "тяжелое, но стабильное". Смородинов отметил, что Краско "плох", но сохраняет чувство юмора - во время визита гостей он "отпустил несколько шуток".

Ранее предпринимались попытки устроить актера в Дом ветеранов сцены, так как родственники не могут обеспечить постоянный уход. Однако "везде получили отказ" - учреждения требуют передачи недвижимости, которой у Краско нет.

Ранее сообщалось, что на 79-ом году жизни умер звезда сериала "Бандитский Петербург" Кирилл Датешидзе. Кирилл Датешидзе стал узнаваемым лицом российского кинематографа благодаря ролям в культовых проектах. Среди самых заметных работ артиста - участие в таких сериалах как "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный" и "Условный мент", а также в фильме "Последнее путешествие Синдбада".

Фото: кадр из фильма "Красные пчелы" (1972)